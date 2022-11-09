ЭСК РФС оценила эпизод с пенальти в матче «Уфа» - «Нефтехимик»

Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза сделала вывод касательно решения арбитра поединка между «Уфой» и «Нефтехимиком» Андрея Фисенко.

Напомним, во время данного матча Фисенко не назначил пенальти в ворота уфимцев.

Как сообщает пресс-служба ЭСК РФС, данное решение было признано верным.

Встреча 17 тура Первой лиги между «Уфой» и «Нефтехимиком» завершилась нулевой ничьей. Данный результат позволил клубу из Башкортостана занять 13 место в турнирной таблице. Команда из Татарстана оказалась на девятой позиции. Два коллектива между собой разделяют шесть зачётных единиц.