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Первая лига

ЭСК РФС оценила эпизод с пенальти в матче «Уфа» - «Нефтехимик»

09 Ноября 2022 • 20:51 Комментировать
Уфа
0:0
Нефтехимик
окончен

Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза сделала вывод касательно решения арбитра поединка между «Уфой» и «Нефтехимиком» Андрея Фисенко.

Напомним, во время данного матча Фисенко не назначил пенальти в ворота уфимцев.

Как сообщает пресс-служба ЭСК РФС, данное решение было признано верным.

Встреча 17 тура Первой лиги между «Уфой» и «Нефтехимиком» завершилась нулевой ничьей. Данный результат позволил клубу из Башкортостана занять 13 место в турнирной таблице. Команда из Татарстана оказалась на девятой позиции. Два коллектива между собой разделяют шесть зачётных единиц.

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Евро-Футбол.Ру,
Нефтехимик Судейство Уфа Первая лига
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