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Первая лига

В «Балтике» оценили вероятность подписания Дзюбы

08 Ноября 2022 • 20:04 Комментировать

Генеральный директор «Балтики» Кирилл Волженин рассказал о том, может ли нападающий Артём Дзюба присоединиться к калининградскому клубу.

Бывший игрок петербургского «Зенита», московского «Спартака» и сборной России находится в статусе свободного агента после досрочного разрыва контракта с «Адана Демирспор», к которому присоединился минувшим летом.

«Сейчас мы не интересуемся нападающими. Эта позиция у нас укомплектована, в том числе лучшим на данный момент бомбардиром Первой лиги», – заявил Волженкин Metaratings.

«Балтика» выступает в российской Первой лиге, занимая 2-е место с 32 очками после 17 туров. Отставание от лидирующей владикавказской «Алании» составляет 3 очка.

Гонку бомбардиров турнира возглавляет босниец Гедеон Гузина, забивший 8 мячей.

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Евро-Футбол.Ру,
Балтика Артём Дзюба Адана Демирспор
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