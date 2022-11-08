В «Балтике» оценили вероятность подписания Дзюбы

Генеральный директор «Балтики» Кирилл Волженин рассказал о том, может ли нападающий Артём Дзюба присоединиться к калининградскому клубу.

Бывший игрок петербургского «Зенита», московского «Спартака» и сборной России находится в статусе свободного агента после досрочного разрыва контракта с «Адана Демирспор», к которому присоединился минувшим летом.

«Сейчас мы не интересуемся нападающими. Эта позиция у нас укомплектована, в том числе лучшим на данный момент бомбардиром Первой лиги», – заявил Волженкин Metaratings.

«Балтика» выступает в российской Первой лиге, занимая 2-е место с 32 очками после 17 туров. Отставание от лидирующей владикавказской «Алании» составляет 3 очка.

Гонку бомбардиров турнира возглавляет босниец Гедеон Гузина, забивший 8 мячей.