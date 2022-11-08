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Первая лига

Аджоев высказался о перспективах Дзюбы попасть в тульский «Арсенал»

08 Ноября 2022 • 19:31 Комментировать
КАМАЗ
0:1
Арсенал Тула
окончен

Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев высказался о перспективах возвращения Артёма Дзюбы в состав команды Первой лиги.

«Он играл за «Арсенал»? Да, и что дальше? Он и за «Зенит» играл, «Спартак» и другие клубы РПЛ. Хотели бы мы его видеть в «Арсенале»? Спросите лучше вы у него, хотел бы он перейти к нам. Он вам всё и расскажет», — заявил президент «оружейников» в интервью «РБ Спорт». Аджоев отметил, что в клубе осведомлены о текущем статусе бывшего капитана сборной России.

Напомним, что Дзюба недавно разорвал контракт с «Адана Демирспор», проведя в Турции лишь пять встреч и забив один гол. В Туле Артём выступал в 2018 году, попав в заявку сборной России на ЧМ-2018 после яркого выступления за «Арсенал».
 

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Евро-Футбол.Ру,
Артём Дзюба Арсенал Тула Гурам Аджоев
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