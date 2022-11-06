«Балтика» притормозила «Аланию» в центральном матче тура

Лидеры Первой лиги встретились в центральном матче 17-го тура. «Балтика» вернула интригу в турнир, дома обыграв «Аланию». На 25-й минуте Владислав Лазарев с подбора из-за штрафной направил мяч в сетку. Перед уходом команд на перерыв грубо ошибся вратарь гостей Ростислав Солдатенко, выпустив мяч на ногу Гедеону Гузины - 2:0. Лишь на 90-й минуте лидеры забили гол престижа.

«Балтика» идет второй с 30 очками в активе, у «Алании» на три пункта больше.