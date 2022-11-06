«Балтика» притормозила «Аланию» в центральном матче тура

Лидеры Первой лиги встретились в центральном матче 17-го тура. «Балтика» вернула интригу в турнир, дома обыграв «Аланию». На 25-й минуте Владислав Лазарев с подбора из-за штрафной направил мяч в сетку. Перед уходом команд на перерыв грубо ошибся вратарь гостей Ростислав Солдатенко, выпустив мяч на ногу Гедеону Гузины - 2:0. Лишь на 90-й минуте лидеры забили гол престижа.
«Балтика» идет второй с 30 очками в активе, у «Алании» на три пункта больше.
Протокол игры
|(1:0) Лазарев Владислав25'
|(2:0) Гузина Гедеон45'
|(2:1) Гиоргобиани Николай 90'
Латышонок Евгений•Остойич Иван•Радмановац Никола•Валиахметов Эдуард67' (Дудиев Аслан (67') •Маляров Кирилл•Осипов Александр•Клёнкин Данил67' (Пряхин Сергей (67') •Казаев Ян84' (Кашчелан Младен (84') • 86'Лазарев Владислав• 83'Мусаев Тамерлан74' (Барков Дмитрий (74') •Гузина Гедеон86' (Гогричиани Гоча (86')
Солдатенко Ростислав•Кочиев Хетаг 14'46' (Татаев Алексей (46') •Багаев Алан7' (Шавлохов Давид (7') •Качмазов Сослан• 88'Галоян Артур•Хосонов Хетаг•Цараев Алан64' (Корян Аршак (64') •Хабалов Алан•Петров Максим Вячеславович46' (Мазурин Андрей (46') •Машуков Ислам64' (Ташаев Александр (64') •Гиоргобиани Николай
06 ноября.
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