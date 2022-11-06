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Первая лига

«Балтика» притормозила «Аланию» в центральном матче тура

06 Ноября 2022 • 19:01 Комментировать
Балтика
2:1
Алания
окончен

Лидеры Первой лиги встретились в центральном матче 17-го тура. «Балтика» вернула интригу в турнир, дома обыграв «Аланию». На 25-й минуте Владислав Лазарев с подбора из-за штрафной направил мяч в сетку. Перед уходом команд на перерыв грубо ошибся вратарь гостей Ростислав Солдатенко, выпустив мяч на ногу Гедеону Гузины - 2:0. Лишь на 90-й минуте лидеры забили гол престижа.

«Балтика» идет второй с 30 очками в активе, у «Алании» на три пункта больше.

Протокол игры  
Балтика2:1Алания
(1:0) Лазарев Владислав25'  
(2:0) Гузина Гедеон45' (2:1) Гиоргобиани Николай 90'
Латышонок ЕвгенийОстойич ИванРадмановац НиколаВалиахметов Эдуард 67' (Дудиев Аслан ( 67') Маляров КириллОсипов АлександрКлёнкин Данил 67' (Пряхин Сергей ( 67') Казаев Ян 84' (Кашчелан Младен ( 84'  86') Лазарев Владислав  83'Мусаев Тамерлан 74' (Барков Дмитрий ( 74') Гузина Гедеон 86' (Гогричиани Гоча ( 86')
Запасные: Корякин АлександрТишкин МаксимБориско МаксимБорисенко ГригорийДжамилов СултанПуцко Александр
Солдатенко РостиславКочиев Хетаг  14' 46' (Татаев Алексей ( 46') Багаев Алан 7' (Шавлохов Давид ( 7') Качмазов Сослан  88'Галоян АртурХосонов ХетагЦараев Алан 64' (Корян Аршак ( 64') Хабалов АланПетров Максим Вячеславович 46' (Мазурин Андрей ( 46') Машуков Ислам 64' (Ташаев Александр ( 64') Гиоргобиани Николай
Запасные: Хугаев АланЗасеев АзаматКоротков Александр IIДауров РусланТарба ЗаурЭльдарушев Абу-СаидТомаев Азамат
06 ноября.

 

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