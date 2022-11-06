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Первая лига

«Рубин» дожал махачкалинское «Динамо»

06 Ноября 2022 • 17:58 Комментировать (1)
Динамо Махачкала
0:1
Рубин
окончен

«Рубин» снова ворвался в топ-четвёрку команд Первой лиги по итогам гостевого матча с махачкалинским «Динамо». В первом тайме команды били по штангам, Абакар Гаджиев и Михаил Костюков были близки к успеху. На последних минутах Камиль Муллин оказался сам перед воротами «Динамо», но не переиграл голкипера, а вот Джоэль Фамейе оказался первым на добивании - 1:0.

«Динамо» идет 11-м, а казанцы делят третье место с отставанием в пять очков от лидера.

Протокол игры  
Динамо Махачкала0:1Рубин
  87'Фамейе Джоэль (0:1)
Терновский ДмитрийКагермазов СосланАлибеков Муталип  20'Красильниченко ОлегШумахов ИдарХалимбеков Рустам 46' (Гасанов Шамиль ( 46') Глушков Никита Сергеевич 71' (Атабаев Эрбол ( 71') Юсупов ЗалимханАбдурагимов Рамазан 71' (Дибиргаджиев Джамал ( 71') Исаев Шамиль 46' (Магомедов Ражаб ( 46') Гаджиев Абакар 86' (Лысенко Сослан ( 86')
Запасные: Сундуков ТемирканИбрагимов МагомедВагидов АрсенХамкоев ХазбулатМагомедов ТимурАбдуллаев ИсламитдинИбрагимов Камиль
Дюпин ЮрийТесленко ЕгорМартынович АлександрГорбунов ИгорьКостюков Михаил 64' (Муллин Камиль ( 64') Апшацев Марат  76' 83' (Дзагоев Алан ( 83') Зотов АлександрБезруков РусланКабутов ДмитрийФаттахов Ленар 53' (Попов Артём ( 53') Фамейе Джоэль
Запасные: Моисеев КириллРожков ИльяНижегородов КонстантинМоторин ДаниилБеленов АлександрГрицаенко АлексейКосарев КириллКорец Никита
06 ноября.

 

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Комментарии (1)
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ингерман
06 Ноября 2022 в 18:03
ай атличненька! )))
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