«Рубин» дожал махачкалинское «Динамо»

«Рубин» снова ворвался в топ-четвёрку команд Первой лиги по итогам гостевого матча с махачкалинским «Динамо». В первом тайме команды били по штангам, Абакар Гаджиев и Михаил Костюков были близки к успеху. На последних минутах Камиль Муллин оказался сам перед воротами «Динамо», но не переиграл голкипера, а вот Джоэль Фамейе оказался первым на добивании - 1:0.
«Динамо» идет 11-м, а казанцы делят третье место с отставанием в пять очков от лидера.
Протокол игры
|87'Фамейе Джоэль (0:1)
Терновский Дмитрий•Кагермазов Сослан•Алибеков Муталип• 20'Красильниченко Олег•Шумахов Идар•Халимбеков Рустам46' (Гасанов Шамиль (46') •Глушков Никита Сергеевич71' (Атабаев Эрбол (71') •Юсупов Залимхан•Абдурагимов Рамазан71' (Дибиргаджиев Джамал (71') •Исаев Шамиль46' (Магомедов Ражаб (46') •Гаджиев Абакар86' (Лысенко Сослан (86')
Дюпин Юрий•Тесленко Егор•Мартынович Александр•Горбунов Игорь•Костюков Михаил64' (Муллин Камиль (64') •Апшацев Марат 76'83' (Дзагоев Алан (83') •Зотов Александр•Безруков Руслан•Кабутов Дмитрий•Фаттахов Ленар53' (Попов Артём (53') •Фамейе Джоэль
06 ноября.
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