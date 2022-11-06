«Рубин» дожал махачкалинское «Динамо»

«Рубин» снова ворвался в топ-четвёрку команд Первой лиги по итогам гостевого матча с махачкалинским «Динамо». В первом тайме команды били по штангам, Абакар Гаджиев и Михаил Костюков были близки к успеху. На последних минутах Камиль Муллин оказался сам перед воротами «Динамо», но не переиграл голкипера, а вот Джоэль Фамейе оказался первым на добивании - 1:0.

«Динамо» идет 11-м, а казанцы делят третье место с отставанием в пять очков от лидера.