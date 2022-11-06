В «Рубине» не стали комментировать возможное приглашение Дзюбы

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский ответил на вопрос о возможном подписании нападающего Артёма Дзюбы. Ранее сообщалось, что форвард расторг трудовой договор с турецким клубом «Адана Демирспор».

«Будем ли приглашать Дзюбу в «Рубин»? Без комментариев», — приводит слова Яровинского «Спорт-Экспресс».

Напомним, в начале этого сезона Дзюба тренировался с «Рубином» для поддержания оптимальной формы. За турецкий клуб нападающий провел пять матчей с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом. В последних восьми играх форвард появился на поле лишь дважды.