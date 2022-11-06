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Первая лига

В «Рубине» не стали комментировать возможное приглашение Дзюбы

06 Ноября 2022 • 14:26 Комментировать
Динамо Махачкала
...
Рубин
1 3.40 X 3.35 2 2.15
Через 0 ч. 49 мин.

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский ответил на вопрос о возможном подписании нападающего Артёма Дзюбы. Ранее сообщалось, что форвард расторг трудовой договор с турецким клубом «Адана Демирспор».

«Будем ли приглашать Дзюбу в «Рубин»? Без комментариев», — приводит слова Яровинского «Спорт-Экспресс». 

Напомним, в начале этого сезона Дзюба тренировался с «Рубином» для поддержания оптимальной формы. За турецкий клуб нападающий провел пять матчей с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом. В последних восьми играх форвард появился на поле лишь дважды.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Артём Дзюба Олег Яровинский
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ДИНАМО МАХАЧКАЛА РУБИН
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