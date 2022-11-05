Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Первая лига

Бакаев: «Никто не говорил, что в Первой лиге будет легко. Наоборот, очень тяжело»

05 Ноября 2022 • 13:41 Комментировать
Динамо Махачкала
...
Рубин
06.11 16:00

Полузащитник казанского «Рубина» Солтмурад Бакаев поделился своими впечатлениями от выступлений в Первой лиге.

«Никто не говорил, что в Первой лиге будет легко. Наоборот, очень тяжело. Каждая игра это показывает, и мы видим, кто бы ни играл, мало крупных побед. Всё упорно, в борьбе, и команда выигрывает либо в один мяч, либо максимум в два», - приводит слова Бакаева официальный сайт клуба.

После 16 проведённый матчей Первой лиги казанский коллектив располагается на пятой строчке в турнирной таблице, имея в своём активе 27 баллов. Столько же очков за одинаковое количество поединков заработали красноярский «Енисей» и «КАМАЗ» из Набережных Челнов, однако эти клубы располагаются выше «Рубина» благодаря дополнительным показателям.

Следующий матч команда из Казани проведёт на выезде против махачкалинского «Динамо». Игра состоится шестого октября в 16:00.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рубин Солтмурад Бакаев Первая лига
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ДИНАМО МАХАЧКАЛА РУБИН
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
06.11.22 в 10:00
СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск
Шинник Шинник
Видео
06.11.22 в 12:00
Уфа Уфа
Нефтехимик Нефтехимик
Видео
06.11.22 в 13:00
Енисей Енисей
ФК Кубань ФК Кубань
Видео
06.11.22 в 14:00
Краснодар-2 Краснодар-2
Волгарь Волгарь
Видео
06.11.22 в 15:00
Родина Москва Родина Москва
Волга Ульяновск Волга Ульяновск
Видео
06.11.22 в 15:00
Акрон Акрон
Велес Москва Велес Москва
Видео
06.11.22 в 16:00
Динамо Махачкала Динамо Махачкала
Рубин Рубин
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 05 Ноября
13:41 · Россия. Первая лига
Бакаев: «Никто не говорил, что в Первой лиге будет легко. Наоборот, очень тяжело»
04 Ноября
20:17 · Россия. Первая лига
Аджоев – о переносе матча «КАМАЗ» - «Арсенал»: «Поле не соответствует требованиям. Сами удивились такому»
18:40 · Россия. Первая лига
Газизов заверил, что долгов в «Уфе» нет
16:23 · Россия. Первая лига
Агент: Дюпин сосредоточен на возвращении в РПЛ с «Рубином»
12:33 · Россия. Первая лига
​Агент Ломовицкого рассказал, когда с «Рубина» могут снять очки
03 Ноября
19:09 · Россия. Первая лига
Лисакович собрал более 200 неоплаченных штрафов
16:37 · Россия. Первая лига
​Евсеев дисквалифицирован
02 Ноября
22:54 · Россия. Первая лига
Плиев – про «Уфу»: «Всё будет хорошо» 2
30 Октября
18:53 · Россия. Первая лига
​Слуцкий не согласился с Игнашевичем после 3:3 2
16:58 · Россия. Первая лига
«Рубин» пропустил три гола от «Балтики», но смог отыграться
15:56 · Россия. Первая лига
Ранний гол позволил «Велесу» победить «Краснодар-2»
29 Октября
20:26 · Россия. Первая лига
«Нефтехимик» на 90-й минуте отобрал победу у «Енисея»
19:12 · Россия. Первая лига
«Родина» одолела «Кубань» благодаря быстрому голу
19:09 · Россия. Первая лига
«КАМАЗ» в концовке игры с «Уфой» упустил запас в два гола
19:06 · Россия. Первая лига
«Алания» едва ушла от поражения в матче с аутсайдером
Все новости
Рекомендуем