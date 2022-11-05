Бакаев: «Никто не говорил, что в Первой лиге будет легко. Наоборот, очень тяжело»

Полузащитник казанского «Рубина» Солтмурад Бакаев поделился своими впечатлениями от выступлений в Первой лиге.

«Никто не говорил, что в Первой лиге будет легко. Наоборот, очень тяжело. Каждая игра это показывает, и мы видим, кто бы ни играл, мало крупных побед. Всё упорно, в борьбе, и команда выигрывает либо в один мяч, либо максимум в два», - приводит слова Бакаева официальный сайт клуба.

После 16 проведённый матчей Первой лиги казанский коллектив располагается на пятой строчке в турнирной таблице, имея в своём активе 27 баллов. Столько же очков за одинаковое количество поединков заработали красноярский «Енисей» и «КАМАЗ» из Набережных Челнов, однако эти клубы располагаются выше «Рубина» благодаря дополнительным показателям.

Следующий матч команда из Казани проведёт на выезде против махачкалинского «Динамо». Игра состоится шестого октября в 16:00.