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Первая лига

Аджоев – о переносе матча «КАМАЗ» - «Арсенал»: «Поле не соответствует требованиям. Сами удивились такому»

04 Ноября 2022 • 20:17 Комментировать
КАМАЗ
...
Арсенал Тула
06.11 17:00

Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев прокомментировал перенос матча 17 тура МЕЛБЕТ‑Первой лиги против «КАМАЗа», в рамках которого его команде предстоит выезд в Татарстан.

«Насколько знаю, поле [в Набережных Челнах] не соответствует требованиям. Сами удивились такому. Но играть все равно надо. Обе команды в равных условиях», - приводит слова Аджоева «Матч ТВ».

Специалист добавил, что на матч «Арсенал» будет добираться на автобусах из аэропорта Набережных Челнов.

Пресс-служба соревнования сообщила о переносе поединка в Нижнекамск четвёртого ноября. Команды сразятся между собой шестого ноября на стадионе «Нефтехимик». Стартовый свисток прозвучит в 17:00.

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Евро-Футбол.Ру,
Камаз Арсенал Тула Гурам Аджоев Первая лига
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КАМАЗ АРСЕНАЛ ТУЛА
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