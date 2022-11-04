Аджоев – о переносе матча «КАМАЗ» - «Арсенал»: «Поле не соответствует требованиям. Сами удивились такому»

Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев прокомментировал перенос матча 17 тура МЕЛБЕТ‑Первой лиги против «КАМАЗа», в рамках которого его команде предстоит выезд в Татарстан.

«Насколько знаю, поле [в Набережных Челнах] не соответствует требованиям. Сами удивились такому. Но играть все равно надо. Обе команды в равных условиях», - приводит слова Аджоева «Матч ТВ».

Специалист добавил, что на матч «Арсенал» будет добираться на автобусах из аэропорта Набережных Челнов.

Пресс-служба соревнования сообщила о переносе поединка в Нижнекамск четвёртого ноября. Команды сразятся между собой шестого ноября на стадионе «Нефтехимик». Стартовый свисток прозвучит в 17:00.