Газизов заверил, что долгов в «Уфе» нет

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался на тему финансовых проблем коллектива Первой лиги.

«Пока у нас не было никакой критической ситуации. Действуем согласно определенным планам. Долгов нет, ситуация в клубе та же, что и была», — цитирует слова бывшего функционера столичного «Спартака» «Матч ТВ».

Напомним, что ранее появилась информация о возможном расформировании недавнего участника элитного дивизиона России. В текущем розыгрыше второго по силе турнира «Уфа» находится лишь на 12-й строчке в турнирной таблице.

