Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Первая лига

Газизов заверил, что долгов в «Уфе» нет

04 Ноября 2022 • 18:40 Комментировать
Уфа
...
Нефтехимик
06.11 12:00

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался на тему финансовых проблем коллектива Первой лиги.

«Пока у нас не было никакой критической ситуации. Действуем согласно определенным планам. Долгов нет, ситуация в клубе та же, что и была», — цитирует слова бывшего функционера столичного «Спартака» «Матч ТВ».

Напомним, что ранее появилась информация о возможном расформировании недавнего участника элитного дивизиона России. В текущем розыгрыше второго по силе турнира «Уфа» находится лишь на 12-й строчке в турнирной таблице.
 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Уфа Шамиль Газизов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
УФА НЕФТЕХИМИК
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 04 Ноября
18:40 · Россия. Первая лига
Газизов заверил, что долгов в «Уфе» нет
16:23 · Россия. Первая лига
Агент: Дюпин сосредоточен на возвращении в РПЛ с «Рубином»
12:33 · Россия. Первая лига
​Агент Ломовицкого рассказал, когда с «Рубина» могут снять очки
03 Ноября
19:09 · Россия. Первая лига
Лисакович собрал более 200 неоплаченных штрафов
16:37 · Россия. Первая лига
​Евсеев дисквалифицирован
02 Ноября
22:54 · Россия. Первая лига
Плиев – про «Уфу»: «Всё будет хорошо» 2
30 Октября
18:53 · Россия. Первая лига
​Слуцкий не согласился с Игнашевичем после 3:3 2
16:58 · Россия. Первая лига
«Рубин» пропустил три гола от «Балтики», но смог отыграться
15:56 · Россия. Первая лига
Ранний гол позволил «Велесу» победить «Краснодар-2»
29 Октября
20:26 · Россия. Первая лига
«Нефтехимик» на 90-й минуте отобрал победу у «Енисея»
19:12 · Россия. Первая лига
«Родина» одолела «Кубань» благодаря быстрому голу
19:09 · Россия. Первая лига
«КАМАЗ» в концовке игры с «Уфой» упустил запас в два гола
19:06 · Россия. Первая лига
«Алания» едва ушла от поражения в матче с аутсайдером
18:01 · Россия. Первая лига
Хабаровский СКА одержал волевую победу в матче с «Волгарём»
28 Октября
21:06 · Россия. Первая лига
Главный тренер «Шинника» был удалён после празднования гола своей команды
Все новости
Рекомендуем