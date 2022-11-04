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Агент: Дюпин сосредоточен на возвращении в РПЛ с «Рубином»

04 Ноября 2022 • 16:23 Комментировать
Динамо Махачкала
...
Рубин
06.11 16:00

Агент Дмитрий Кигинько, представляющий интересы голкипера «Рубина» Юрия Дюпина, ответил на вопрос о будущем игрока.

«И для клуба, и для Дюпина много будет зависеть от того, что получится по итогам сезона. Каких-то конкретных переговоров ни с кем сейчас нет, но, конечно, хочется выступать в РПЛ», — приводит слова Кигинько «РБ Спорт».

Агент отметил, что на данный момент голкипер полностью сосредоточен на решении задач с «Рубином».

В текущем сезоне 34-летний Дюпин провел 12 матчей во всех турнирах, пропустил 16 мячей и три раза сохранил ворота «сухими». Контракт вратаря с казанским клубом истекает летом 2023 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Юрий Дюпин Дмитрий Кигинько
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ДИНАМО МАХАЧКАЛА РУБИН
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