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Первая лига

​Евсеев дисквалифицирован

03 Ноября 2022 • 16:37 Комментировать
СКА-Хабаровск
...
Шинник
06.11 10:00

Главный тренер ярославского «Шинника» Вадим Евсеев получил дисквалификацию. Решение было вынесено на последнем заседании Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза.

За оскорбительный жест Вадим Евсеев дисквалифицирован на два матча. Один матч тренер «Шинника» пропустит точно, а второй представляет собой условное наказание (испытательный срок – до конца нынешнего сезона).

Помимо дисквалификации, Вадим Евсеев выплатит 20 тысяч рублей в качестве штрафа.

На текущий момент «Шинник» занимает седьмое место в турнирной таблице Первой лиги – второго по рангу дивизиона России.  

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Евро-Футбол.Ру,
Шинник Вадим Евсеев
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СКА-ХАБАРОВСК ШИННИК
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