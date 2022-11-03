Главный тренер ярославского «Шинника» Вадим Евсеев получил дисквалификацию. Решение было вынесено на последнем заседании Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза.

За оскорбительный жест Вадим Евсеев дисквалифицирован на два матча. Один матч тренер «Шинника» пропустит точно, а второй представляет собой условное наказание (испытательный срок – до конца нынешнего сезона).

Помимо дисквалификации, Вадим Евсеев выплатит 20 тысяч рублей в качестве штрафа.

На текущий момент «Шинник» занимает седьмое место в турнирной таблице Первой лиги – второго по рангу дивизиона России.