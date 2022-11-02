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Первая лига

Плиев – про «Уфу»: «Всё будет хорошо»

02 Ноября 2022 • 22:54 Комментировать (1)
Уфа
...
Нефтехимик
06.11 12:00

Защитник «Уфы» Константин Плиев прокомментировал слухи о проблемах вокруг башкирского клуба.

«Будущее «Уфы»? Всё будет хорошо, я уверен. Шамиль Газизов со всем разберётся», - приводит слова Плиева «Матч Премьер».

На текущий момент «Уфа» занимает 13 место в турнирной таблице второго по значимости дивизиона России. Следующий поединок коллектив из Башкортостана проведёт на домашнем стадионе шестого ноября. Соперником станет нижнекамский «Нефтехимик». Стартовый свисток прозвучит в 12:00.

Также «Уфа» продолжает бороться за кубок России. В очередном матче было обыграно брянское «Динамо» (1:0).

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Уфа Константин Плиев
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УФА НЕФТЕХИМИК
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Комментарии (1)
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KLINSMANN
02 Ноября 2022 в 23:04
Удачи!!!!!
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