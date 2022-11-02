Плиев – про «Уфу»: «Всё будет хорошо»

Защитник «Уфы» Константин Плиев прокомментировал слухи о проблемах вокруг башкирского клуба.

«Будущее «Уфы»? Всё будет хорошо, я уверен. Шамиль Газизов со всем разберётся», - приводит слова Плиева «Матч Премьер».

На текущий момент «Уфа» занимает 13 место в турнирной таблице второго по значимости дивизиона России. Следующий поединок коллектив из Башкортостана проведёт на домашнем стадионе шестого ноября. Соперником станет нижнекамский «Нефтехимик». Стартовый свисток прозвучит в 12:00.

Также «Уфа» продолжает бороться за кубок России. В очередном матче было обыграно брянское «Динамо» (1:0).