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Первая лига

Газизов поставил задачу перед новым главным тренером «Уфы»

28 Октября 2022 • 07:52 Комментировать

Гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов высказался о назначении Арслана Халимбекова на пост главного тренера команды. У руля коллектива специалист заменил Дениса Попова, с которым досрочно завершили сотрудничество из-за плохих результатов.

«Его задача - выправить ситуацию и эмоционально встряхнуть ребят. Нам нужно выходить из плохой зоны. Надеемся, всё получится», - передает слова руководителя «РБ Спорт».

Ближайший поединок уфимский коллектив проведет против КАМАЗа на выезде. Встреча состоится в субботу, 29 октября.

После 15 туров Первой лиги «Уфа» с 16 набранными очками занимает 14-е место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Уфа Шамиль Газизов
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