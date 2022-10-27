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Первая лига

«Уфа» назначила нового главного тренера официально

27 Октября 2022 • 09:19 Комментировать

Футбольный клуб «Уфа» определился с новым главным тренером. Руководить командой с сегодняшнего дня будет Арслан Халимбеков, об этом сообщается на официальном сайте клуба. По данным СМИ трудовой договор между сторонами рассчитан до окончания нынешнего сезона.

Ранее Халимбеков уже работал в «Уфе» старшим тренером в штабе Вадима Евсеева. Последним клубом специалиста был карагандинский «Шахтер».

Напомним, что в среду, 26 октября, уфимский клуб объявил об увольнении Дениса Попова с поста наставника команды. После 15 туров «Уфа» с 14 баллами занимает лишь 14-е место в турнирной таблице Первой лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Уфа Арслан Халимбеков
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