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Первая лига

Восставшие из пепла

27 Октября 2022 • 08:32 Комментировать
Фактически ежегодно с футбольного олимпа сходят футбольные коллективы, ранее выступавшие в РПЛ либо дивизионом ниже. Упасть в стан любителей – дело нехитрое. Куда сложнее вернуться в стан профессионалов. И не просто возвратиться во второй дивизион, а создать серьёзный задел и стучаться в двери РПЛ и Первой лиги. Подобных историй не так много. Сегодня расскажем о самых известных «клубах-возвращенцах» географической зоны Урал – Поволжье.
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С 1994 года берёт своё рождение пермский футбольный клуб «Амкар». В 2000 году пермяки в соперничестве с «Тереком», «Томью» и «Кубанью», воспользовавшись осечками конкурентов, завоевали выход в элиту отечественного футбола, где задержались на целых 14 лет! И клуб не просто боролся за сохранение прописки. В сезоне 2009 года «Амкар» принимал дома клуб АПЛ – лондонский «Фулхэм» – в рамках плей-офф Лиги Европы сезона-2009/10. В первом матче в Лондоне «Амкар» проиграл со счётом 1:3, ответный матч в Перми собрал полный стадион. «Амкар» сумел одержать победу (1:0), но этого не хватило для прохода дальше. Родной клуб Константина Зырянова, как и другие отечественные команды, не умел зарабатывать! Пополнять бюджет на продаже футболистов так же не получалось, как и привлекать надежных спонсоров, а места во второй половине турнирной таблицы не давали шансов заработать в еврокубках. Надежды, что власти края не отвернуться от команды, до поры спасали коллектив. Весть о банкротстве лишила Пермь не только участия своей команды в пятнадцатом сезоне на высшем уровне, но и профессионального статуса. Благодаря финансовым гарантиям от администрации Пермского края президенту клуба Валерию Чупракову удалось вновь получить профессиональный статус.

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Год пандемии стал датой возрождения не только для «Амкара». Спустя четыре года после расформирования возродился «Химик» из Дзержинска, что в Нижегородской области. Ещё за три года до спортивной смерти сезон-2012/13 для «Химика» стал историческим. Команда под руководством Вадима Хафизова за тур до окончания первенства обеспечила себе первое место в зоне «Запад» второго дивизиона и завоевала право выступать рангом выше. В период с 2013-го по 2015 год «химики» соперничали во втором по значимости футбольном турнире России с «Мордовией», «Уфой», столичным «Торпедо» и оружейниками из тульского «Арсенала». Город, известный, прежде всего, своим химическим комбинатом и хранилищем химических отходов, был представлен во Второй лиге на протяжении более 40 (!) лет – с 1962-го по 2002 год. Свою карьеру здесь начинали: игрок сборной России Дмитрий Черышев, чемпион Европы среди юношей 1988 года в составе сборной СССР, многократный чемпион Финляндии Валерий Попович.

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Также в 2020-м любительскую региональную зону «Урал–Западная Сибирь», где восьмым был «Амкар», выиграло «Торпедо» из Миасса. Клуб из города автомобилестроителей известнейшей марки «Урал», что в 70 км от Челябинска, свой золотой век прожил в конце 80-х – начале 90-х годов прошлого века. В те годы «Торпедо», под руководством отца экс-главного тренера хоккейной сборной России Олега Валерьевича Знарка Валерия Петровича, конкурировало во второй советской, а затем российской лиге с казанским «Рубином», свердловским «Уралмашем» и самарскими «Крыльями Советов». Сменив в 1995 году название на «УралАЗ», представитель Челябинской области достаточно прочно стоял на ногах до начала двухтысячных. Но с 2002 года Миасс не стал значиться среди городов, чьи команды были представлены во Второй лиге, а с 2012 года и в первенстве Челябинской области… Только позапрошлым летом автозаводцы по спортивному праву вновь вернули себе профессиональный статус. Даже в сложные для региональных бюджетов времена профессиональный футбол возрождается, как правило, не благодаря, а вопреки, продолжая радовать местных поклонников игры номер один.

Константин Лицин

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Евро-Футбол.Ру,
Амкар Химик Дзержинск Торпедо Миасс
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