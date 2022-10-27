Восставшие из пепла

Фактически ежегодно с футбольного олимпа сходят футбольные коллективы, ранее выступавшие в РПЛ либо дивизионом ниже. Упасть в стан любителей – дело нехитрое. Куда сложнее вернуться в стан профессионалов. И не просто возвратиться во второй дивизион, а создать серьёзный задел и стучаться в двери РПЛ и Первой лиги. Подобных историй не так много. Сегодня расскажем о самых известных «клубах-возвращенцах» географической зоны Урал – Поволжье.

С 1994 года берёт своё рождение пермский футбольный клуб «Амкар». В 2000 году пермяки в соперничестве с «Тереком», «Томью» и «Кубанью», воспользовавшись осечками конкурентов, завоевали выход в элиту отечественного футбола, где задержались на целых 14 лет! И клуб не просто боролся за сохранение прописки. В сезоне 2009 года «Амкар» принимал дома клуб АПЛ – лондонский «Фулхэм» – в рамках плей-офф Лиги Европы сезона-2009/10. В первом матче в Лондоне «Амкар» проиграл со счётом 1:3, ответный матч в Перми собрал полный стадион. «Амкар» сумел одержать победу (1:0), но этого не хватило для прохода дальше. Родной клуб Константина Зырянова, как и другие отечественные команды, не умел зарабатывать! Пополнять бюджет на продаже футболистов так же не получалось, как и привлекать надежных спонсоров, а места во второй половине турнирной таблицы не давали шансов заработать в еврокубках. Надежды, что власти края не отвернуться от команды, до поры спасали коллектив. Весть о банкротстве лишила Пермь не только участия своей команды в пятнадцатом сезоне на высшем уровне, но и профессионального статуса. Благодаря финансовым гарантиям от администрации Пермского края президенту клуба Валерию Чупракову удалось вновь получить профессиональный статус.

Год пандемии стал датой возрождения не только для «Амкара». Спустя четыре года после расформирования возродился «Химик» из Дзержинска, что в Нижегородской области. Ещё за три года до спортивной смерти сезон-2012/13 для «Химика» стал историческим. Команда под руководством Вадима Хафизова за тур до окончания первенства обеспечила себе первое место в зоне «Запад» второго дивизиона и завоевала право выступать рангом выше. В период с 2013-го по 2015 год «химики» соперничали во втором по значимости футбольном турнире России с «Мордовией», «Уфой», столичным «Торпедо» и оружейниками из тульского «Арсенала». Город, известный, прежде всего, своим химическим комбинатом и хранилищем химических отходов, был представлен во Второй лиге на протяжении более 40 (!) лет – с 1962-го по 2002 год. Свою карьеру здесь начинали: игрок сборной России Дмитрий Черышев, чемпион Европы среди юношей 1988 года в составе сборной СССР, многократный чемпион Финляндии Валерий Попович.

Также в 2020-м любительскую региональную зону «Урал–Западная Сибирь», где восьмым был «Амкар», выиграло «Торпедо» из Миасса. Клуб из города автомобилестроителей известнейшей марки «Урал», что в 70 км от Челябинска, свой золотой век прожил в конце 80-х – начале 90-х годов прошлого века. В те годы «Торпедо», под руководством отца экс-главного тренера хоккейной сборной России Олега Валерьевича Знарка Валерия Петровича, конкурировало во второй советской, а затем российской лиге с казанским «Рубином», свердловским «Уралмашем» и самарскими «Крыльями Советов». Сменив в 1995 году название на «УралАЗ», представитель Челябинской области достаточно прочно стоял на ногах до начала двухтысячных. Но с 2002 года Миасс не стал значиться среди городов, чьи команды были представлены во Второй лиге, а с 2012 года и в первенстве Челябинской области… Только позапрошлым летом автозаводцы по спортивному праву вновь вернули себе профессиональный статус. Даже в сложные для региональных бюджетов времена профессиональный футбол возрождается, как правило, не благодаря, а вопреки, продолжая радовать местных поклонников игры номер один.

Константин Лицин