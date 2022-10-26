«Уфа» нашла нового главного тренера

Гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов во время беседы с журналистом «Спорт-экспресса» высказался о том, кто станет новым главным тренером команды.

«Есть ли кандидаты, которые помогут «Уфе» выплыть? Решение уже есть. Сегодня-завтра мы объявим. Это российский специалист», - сказал руководитель.

Напомним, что сегодня, 26 октября, было объявлено об увольнении Дениса Попопа с поста главного тренера команды. Специалиста отправили в отставку из-за неудачного выступления в нынешнем сезоне.

После 15 туров «Уфа» с 14 набранными баллами занимает лишь 14-е место в турнирной таблице Первой лиги.