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Первая лига

«Уфа» объявила об отставке главного тренера официально

26 Октября 2022 • 11:46 Комментировать

На официальном сайте «Уфы» появилась информация об увольнении Дениса Попова с поста главного тренера команды. Стороны приняли решение досрочно прекратить сотрудничество по обоюдному согласию.

Напомним, что Попов был назначен рулевым уфимского коллектива летом текущего года. При этом специалисте команда провела 11 поединков, одержала три победы, трижды сыграла вничью и пять раз проиграла.

После 15 туров Первой лиги «Уфа» набрала 14 очков и располагается лишь на 14-й строчке в турнирной таблице. Следующий матч команда проведет против КАМАЗа в субботу, 29 октября.

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Евро-Футбол.Ру,
Уфа Денис Попов
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