Газизов планирует уволить главного тренера «Уфы»

В «Уфе», выступающей в Первой лиге, задумались над сменой главного тренера команды. Об этом сообщается на страницах издания «РБ Спорт».

Согласно информации источника, генеральный директор клуба Шамиль Газизов планирует отправить в отставку Дениса Попова. Руководитель недоволен результатами команды под руководством 43-летнего специалиста.

Напомним, что Попов занял пост рулевого уфимского коллектива в августе текущего года. Под руководством этого наставника команда провела 11 поединков во всех турнирах, одержала всего три победы, пять раз проиграла и трижды сыграла вничью.