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Первая лига

Тедеев не перейдёт в клуб РПЛ из «Алании»

24 Октября 2022 • 21:11 Комментировать
Алания
...
Акрон
29.10 17:00

Наставник владикавказской «Алании» Заур Тедеев рассказал о своём отношении к клубу, за который он выступал в бытность футболистом.

На вопрос о возможном рассмотрении предложений клубов Российской Премьер-лиги Тедеев ответил: «Нет. Для меня сегодня существует только один клуб, это «Алания», - цитирует специалиста «РБ Спорт».

На текущий момент «Алания» с 34 набранными очками лидирует в Первой лиге России. Ближайший преследователь, калининградская «Балтика», имеет в своё активе 28 баллов.

Следующий матч «Алания» проведёт дома против тольяттинского «Акрона». Начало встречи – 29 октября в 17:00.

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Евро-Футбол.Ру,
Алания РПЛ Заур Тедеев Первая лига
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