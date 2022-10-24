Тедеев не перейдёт в клуб РПЛ из «Алании»

Наставник владикавказской «Алании» Заур Тедеев рассказал о своём отношении к клубу, за который он выступал в бытность футболистом.

На вопрос о возможном рассмотрении предложений клубов Российской Премьер-лиги Тедеев ответил: «Нет. Для меня сегодня существует только один клуб, это «Алания», - цитирует специалиста «РБ Спорт».

На текущий момент «Алания» с 34 набранными очками лидирует в Первой лиге России. Ближайший преследователь, калининградская «Балтика», имеет в своё активе 28 баллов.

Следующий матч «Алания» проведёт дома против тольяттинского «Акрона». Начало встречи – 29 октября в 17:00.