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Футбольные клубы из Крыма и Севастополя могут принять участие в ФНЛ уже в следующем сезоне

24 Октября 2022 • 19:59 Комментировать

ФНЛ прокомментировала возможное включение клубов из Крыма и Севастополя в турниры под своей эгидой.

Пресс-служба ФНЛ рассказала порталу «РИА Новости» о том, что экспертно-аналитическая группа ФНЛ работает над тем, чтобы клубы из Крыма и Севастополя уже в следующем сезоне приняли участие в турнирах вместе с российскими командами.

При этом в пресс-службе организации отметили, что пока рано говорить о том, сколько команд будет заявлено, работа все еще продолжается, скоро будет очередной визит в Крым.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что команды Севастополя и Крыма смогут участвовать в турнирах ФНЛ, начиная с сезона 2023/24.

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