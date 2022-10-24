Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Первая лига

Сафрониди – о существовании «Уфы»: «Нужен конкретный чёткий ответ: да или нет»

24 Октября 2022 • 19:38 Комментировать
Енисей
3:1
Уфа
окончен

Старший тренер башкирской «Уфы» Николай Сафрониди прокомментировал ситуацию о неизвестности дальнейшей судьбы клуба.

Специалист считает, что несмотря на то, что каждый игрок команды – профессионал, забывающий о проблемах при выходе на футбольную арену, по возвращении в раздевалку у всех спортсменов мысли направлены в сторону неизвестности дальнейшей ситуации, касающейся существования  клуба.

«Хочется, чтобы руководство республики обратило на это внимание и прояснило ситуацию – будет команда или не будет, чтобы футболисты понимали, что дальше делать. Нужен конкретный четкий ответ: да или нет», - цитирует Сафрониди официальный сайт клуба.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Уфа Николай Сафрониди Первая лига
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Енисей Енисей
Уфа Уфа
3
1
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 24 Октября
19:59 · Россия. Первая лига
Футбольные клубы из Крыма и Севастополя могут принять участие в ФНЛ уже в следующем сезоне
19:38 · Россия. Первая лига
Сафрониди – о существовании «Уфы»: «Нужен конкретный чёткий ответ: да или нет»
17:39 · Россия. Первая лига
Яровинский – о сборах «Рубина»: «Россия или зарубеж? Работаем по разным направлениям»
11:03 · Россия. Первая лига
Аршавин: «Регион не допустит того, чтобы «Рубин» долго прозябал внизу»
23 Октября
20:06 · Россия. Первая лига
«Балтика» на последней минуте упустила победу над «Волгой»
19:56 · Россия. Первая лига
«Нефтехимик» уверенно победил в гостях у «Родины»
19:04 · Россия. Первая лига
«Арсенал» в результативном матче одолел конкурентов из «Волгаря»
18:20 · Россия. Первая лига
«КАМАЗ» в меньшинстве проиграл в Ярославле
18:17 · Россия. Первая лига
«Динамо» из Махачкалы на 90-й минуте забило победный гол «Кубани»
17:59 · Россия. Первая лига
«Алания» прилично оторвалась от конкурентов после разгрома «Краснодара-2»
16:51 · Россия. Первая лига
«Рубин» не смог забить «Акрону»
22 Октября
12:17 · Россия. Первая лига
Чуперка — о матче с «Акроном»: «Нам без разницы, кто на каком месте идёт, у нас свои задачи»
21 Октября
12:01 · Россия. Премьер-лига
Экс-спортивный директор «Торпедо» рассказал, как сорвался переход Самошникова в московский клуб из-за 50 тысяч рублей
20 Октября
20:28 · Россия. Первая лига
Газизов: «Покинул ли я свой пост в «Уфе»? Не верьте слухам, это фейк» 2
19 Октября
16:28 · Россия. Первая лига
Крестинин — о работе в России: «У меня были достаточно странные переговоры с клубом Первой лиги»
Все новости
Рекомендуем