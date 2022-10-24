Сафрониди – о существовании «Уфы»: «Нужен конкретный чёткий ответ: да или нет»

Старший тренер башкирской «Уфы» Николай Сафрониди прокомментировал ситуацию о неизвестности дальнейшей судьбы клуба.

Специалист считает, что несмотря на то, что каждый игрок команды – профессионал, забывающий о проблемах при выходе на футбольную арену, по возвращении в раздевалку у всех спортсменов мысли направлены в сторону неизвестности дальнейшей ситуации, касающейся существования клуба.

«Хочется, чтобы руководство республики обратило на это внимание и прояснило ситуацию – будет команда или не будет, чтобы футболисты понимали, что дальше делать. Нужен конкретный четкий ответ: да или нет», - цитирует Сафрониди официальный сайт клуба.