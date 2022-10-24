Яровинский – о сборах «Рубина»: «Россия или зарубеж? Работаем по разным направлениям»

Спортивный директор казанского «Рубина» ответил на вопрос о зимних сборах команды.

«Не могу сказать, пока не определились. Россия или зарубеж? Работаем по разным направлениям», - цитирует специалиста «РБ Спорт».

Яровинский сообщил о том, что раскрыть информацию клуб сможет только после достижения определённых договорённостей. Диалоги о клубах-соперниках по сборам на текущий момент также ведутся.

На сегодняшний день казанский коллектив занимает четвёртое место в Первой лиге России. Следующую игру команда Леонида Слукцого проведёт на домашнем стадионе 30 октября против «Балтики».