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Первая лига

Аршавин: «Регион не допустит того, чтобы «Рубин» долго прозябал внизу»

24 Октября 2022 • 11:03 Комментировать
Рубин
...
Балтика
30.10 15:00

Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин прокомментировал выступления казанского «Рубина» в нынешнем розыгрыше Первой лиги.

Напомним, после 15 туров команда, которой руководит экс-наставник ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий, занимает четвёртую строчку в турнирной таблице, имея в своём активе 26 набранных очков. От лидирующей «Алании» «Рубин» отстаёт на восемь баллов.

«Сейчас все ожидали, что «Рубин» уверенно займет первое место в Первой лиге, но пока этого не происходит. Мне трудно сказать, с чем это связано, но я думаю, что регион не допустит того, чтобы «Рубин» долго прозябал внизу», — приводит слова Аршавина Sport24.

Свой следующий матч казанцы проведут 30 октября против калининградской «Балтики». Встреча начнётся в 15:00 по московскому времени. 

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Аршавин Рубин Леонид Слуцкий
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