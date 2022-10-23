«Алания» прилично оторвалась от конкурентов после разгрома «Краснодара-2»

«Краснодар-2», попавший в зону вылета Первой лиги, в 15-м туре принимал лидирующую «Аланию». Резервная команда «быков» не смогла сотворить сенсацию и проиграла со счетом 0:3. Победный гол на 18-й минуте забил Николай Гиоргибиани, а после перерыва результативно сыграли Максим Петров и Ислам Машуков.
«Алания» уже в семи очках от второго места.
Протокол игры
|18'Гиоргобиани Николай (0:1)
|50'Петров Максим Вячеславович (0:2)
|85'Машуков Ислам (0:3)
Гришин Валентин•Жилкин Григорий59' (Пузанов Станислав (59') •Гайворонский Данила•Сухорученко Михаил• 66'Исаенко Олег•Кокоев Давид•Ндука Ифеани Давид• 17'Плотников Никита74' (Губжоков Ислам-Бек (74') •Карпов Данил82' (Кучугура Дмитрий (82') •Халназаров Рустам46' (Манелов Ираклий (46') •Самко Владислав58' (Ознобихин Олег (58')
Солдатенко Ростислав•Багаев Алан•Кочиев Хетаг• 58'Качмазов Сослан83' (Хугаев Алан (83') •Петров Максим Вячеславович•Хосонов Хетаг86' (Тарба Заур (86') •Галоян Артур•Цараев Алан83' (Засеев Азамат (83') •Хабалов Алан31' (Коротков Александр II (31') •Гиоргобиани Николай•Машуков Ислам
23 октября.
Бан пользователя