«Алания» прилично оторвалась от конкурентов после разгрома «Краснодара-2»

«Краснодар-2», попавший в зону вылета Первой лиги, в 15-м туре принимал лидирующую «Аланию». Резервная команда «быков» не смогла сотворить сенсацию и проиграла со счетом 0:3. Победный гол на 18-й минуте забил Николай Гиоргибиани, а после перерыва результативно сыграли Максим Петров и Ислам Машуков.

«Алания» уже в семи очках от второго места.