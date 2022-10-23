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Первая лига

«Алания» прилично оторвалась от конкурентов после разгрома «Краснодара-2»

23 Октября 2022 • 17:59 Комментировать
Краснодар-2
0:3
Алания
окончен

«Краснодар-2», попавший в зону вылета Первой лиги, в 15-м туре принимал лидирующую «Аланию». Резервная команда «быков» не смогла сотворить сенсацию и проиграла со счетом 0:3. Победный гол на 18-й минуте забил Николай Гиоргибиани, а после перерыва результативно сыграли Максим Петров и Ислам Машуков.

«Алания» уже в семи очках от второго места.

Протокол игры  
Краснодар-20:3Алания
  18'Гиоргобиани Николай (0:1)
  50'Петров Максим Вячеславович (0:2)
  85'Машуков Ислам (0:3)
Гришин ВалентинЖилкин Григорий 59' (Пузанов Станислав ( 59') Гайворонский ДанилаСухорученко Михаил  66'Исаенко ОлегКокоев ДавидНдука Ифеани Давид  17'Плотников Никита 74' (Губжоков Ислам-Бек ( 74') Карпов Данил 82' (Кучугура Дмитрий ( 82') Халназаров Рустам 46' (Манелов Ираклий ( 46') Самко Владислав 58' (Ознобихин Олег ( 58')
Запасные: Берзегов РустамЯнченко ВладиславСафронов РоманЛогачёв БогданШтепа Михаил
Солдатенко РостиславБагаев АланКочиев Хетаг  58'Качмазов Сослан 83' (Хугаев Алан ( 83') Петров Максим ВячеславовичХосонов Хетаг 86' (Тарба Заур ( 86') Галоян АртурЦараев Алан 83' (Засеев Азамат ( 83') Хабалов Алан 31' (Коротков Александр II ( 31') Гиоргобиани НиколайМашуков Ислам
Запасные: Корян АршакМазурин АндрейЧочиев АланЭльдарушев Абу-СаидТомаев АзаматТатаев АлексейШавлохов Давид
23 октября.

 

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Алания Краснодар-2
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