«Рубин» не смог забить «Акрону»

В 15-м туре Первой лиги «Рубин» гостил у «Акрона». Казанцы после двух побед кряду ворвались в топ-4 и сегодня могли улучшить положение в таблице, но не сумели открыть счет в поединке против одного их аутсайдеров. Впрочем, у фаворита были моменты. Джоэль Фамейе ножницами пробил в перекладину, а Солтмурад Бакаев не смог пробить мимо голкипера, оказавшись в убойной ситуации.

0:0, «Рубин» настиг «КАМАЗ» на третьем месте, соперник - пятый с конца.