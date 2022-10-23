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Первая лига

«Рубин» не смог забить «Акрону»

23 Октября 2022 • 16:51 Комментировать
Акрон
0:0
Рубин
окончен

В 15-м туре Первой лиги «Рубин» гостил у «Акрона». Казанцы после двух побед кряду ворвались в топ-4 и сегодня могли улучшить положение в таблице, но не сумели открыть счет в поединке против одного их аутсайдеров. Впрочем, у фаворита были моменты. Джоэль Фамейе ножницами пробил в перекладину, а Солтмурад Бакаев не смог пробить мимо голкипера, оказавшись в убойной ситуации.

0:0, «Рубин» настиг «КАМАЗ» на третьем месте, соперник - пятый с конца.

Протокол игры  
Акрон0:0Рубин
Волков СергейЗуев ИльяШакуро Павел 78' (Азаров Владимир ( 78') Ходжаниязов ДжамалдинПалиенко Максим  16'Чудин ИванПесегов ЕвгенийМакаров СергейСавичев КонстантинМарухин Владимир 81' (Матвеев Максим ( 81') Гираев Карим 78' (Базелюк Константин ( 78')
Запасные: Бойцов ЕфимСагуткин ДаниилРогач ИванПолубояринов ДанилСасин ДмитрийСычёв ВиталийМагомедов Алил
Дюпин ЮрийГрицаенко АлексейТесленко ЕгорИванов ОлегКабутов Дмитрий  51'Безруков Руслан  59' 76' (Бакаев Солтмурад ( 76') Зотов Александр 68' (Костюков Михаил ( 68') Апшацев Марат 76' (Чуперка Валерий ( 76') Попов АртёмДзагоев АланФамейе Джоэль  75' 76' (Лисакович Виталий ( 76')
Запасные: Михайлов ДенисНижегородов КонстантинМуллин КамильФаттахов ЛенарБеленов АлександрКосарев КириллКорец Никита
23 октября.

 

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