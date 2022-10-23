«Рубин» не смог забить «Акрону»

В 15-м туре Первой лиги «Рубин» гостил у «Акрона». Казанцы после двух побед кряду ворвались в топ-4 и сегодня могли улучшить положение в таблице, но не сумели открыть счет в поединке против одного их аутсайдеров. Впрочем, у фаворита были моменты. Джоэль Фамейе ножницами пробил в перекладину, а Солтмурад Бакаев не смог пробить мимо голкипера, оказавшись в убойной ситуации.
0:0, «Рубин» настиг «КАМАЗ» на третьем месте, соперник - пятый с конца.
Протокол игры
Волков Сергей•Зуев Илья•Шакуро Павел78' (Азаров Владимир (78') •Ходжаниязов Джамалдин•Палиенко Максим• 16'Чудин Иван•Песегов Евгений•Макаров Сергей•Савичев Константин•Марухин Владимир81' (Матвеев Максим (81') •Гираев Карим78' (Базелюк Константин (78')
Дюпин Юрий•Грицаенко Алексей•Тесленко Егор•Иванов Олег•Кабутов Дмитрий• 51'Безруков Руслан 59'76' (Бакаев Солтмурад (76') •Зотов Александр68' (Костюков Михаил (68') •Апшацев Марат76' (Чуперка Валерий (76') •Попов Артём•Дзагоев Алан•Фамейе Джоэль 75'76' (Лисакович Виталий (76')
23 октября.
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