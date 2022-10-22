Чуперка — о матче с «Акроном»: «Нам без разницы, кто на каком месте идёт, у нас свои задачи»

Полузащитник «Рубина» Валерий Чуперка поделился ожиданиями от матча 15-го тура Первой лиги, в котором казанцы встретятся с «Акроном».

30-летний футболист назвал «Акрон» хорошей командой, которую будет непросто одолеть.

«Готовимся с хорошим настроением. «Рубин» на сборах летом с ними играл. Хорошая добротная команда. Думаю, игра будет непростая, тем более игра на выезде. Нам без разницы, кто на каком месте идёт. У нас свои задачи», — цитирует Чуперку официальный сайт казанского клуба.

Напомним, на данный момент «Рубин» занимает четвёртое место в турнирной таблице Первой лиги, имея в своём активе 25 набранных очков. «Акрон» же расположился на 14-й строчке с 15 баллами в своём активе. Игра между этими командами состоится завтра, 23 октября. Начало — в 15:00 по московскому времени.