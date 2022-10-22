Родина – Нефтехимик: прогноз на матч 15-го тура Первой лиги

Столичная «Родина» сыграет против нижнекамского «Нефтехимика» в 15-м туре Первой лиги. Один из очевидных аутсайдеров вряд ли сумеет что-то противопоставить нижнекамцам, даже не смотря на игру на своём поле.

«Родина»

Москвичи откровенно плохо показывают себя в Первой лиге. Подопечные Дмитрия Парфенова лишь дважды выиграли свои поединки в «лучшей лиге мира». При этом последняя (вторая) победа пришлась на матч крайнего тура. Обыграна была «Уфа» и вряд ли стоит считать эти набранные три очка, как выход из печальной турнирной ситуации. Башкирская команда пока что в непонятном положении и не обыгрывать «Уфу» в таком состоянии было бы грешно.

«Нефтехимик»

Коллектив из Нижнекамска в прошлом туре также прервал серию из пяти матчей без побед. Филипп Дворецков и Максим Ширяев забили по голу в каждом из таймов. Обидно, что не удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности, но зато три набранных очка. Эта победа стала для «Нефтехимика» уже пятой в сезоне. Если бы не серия неудач, то они вполне претендовали бы на борьбу за ТОП-4, а пока что только большое желание вернуться в семь лучших команд лиги.

Травмы и дисквалификации:

Дисквалификации: Лаукин – «Нефтехимик»

Травмы: Дубровский – «Родина»

Под вопросом: нет

Статистика и цифры:

– Команды впервые сыграют между собой.

– «Родина» в прошлом туре прервала серию из десяти матчей без побед.

– «Нефтехимик» в прошлом туре прервал серию из пяти матчей без побед.

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Прогноз:

«Нефтехимик» пережил свою неудачную серию. Настало время занимать свою позицию возле ТОП-4. А для этого необходимо обыгрывать «Родину» на её поле.