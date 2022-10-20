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Первая лига

Газизов: «Покинул ли я свой пост в «Уфе»? Не верьте слухам, это фейк»

20 Октября 2022 • 20:28 Комментировать (2)
Енисей
...
Уфа
24.10 15:00

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался о том, сможет ли башкирский клуб доиграть сезон. Ранее сообщалось, что «Уфа» испытывает серьезные финансовые трудности.

«Покинул ли я свой пост в «Уфе»? Не верьте слухам, это фейк. Есть ли уверенность, что клуб доживет до конца сезона? Я оптимист», — цитирует слова Газизова «РБ Спорт».

«Уфа» занимает 13-е место в турнирной таблице Первой лиги, имея в своем активе 16 набранных очков за 14 матчей. В предстоящем туре башкирский клуб сыграет в гостях с «Енисеем», встреча состоится 24 октября, начало встречи запланировано на 15:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Уфа Шамиль Газизов
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ЕНИСЕЙ УФА
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Комментарии (2)
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trekgroora
20 Октября 2022 в 21:03
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wertygaz
20 Октября 2022 в 20:46
Газизов уверенно ведет Уфу ко второй лиге... жаль некогда богатая республика не может содержать клуб...
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