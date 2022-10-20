Газизов: «Покинул ли я свой пост в «Уфе»? Не верьте слухам, это фейк»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался о том, сможет ли башкирский клуб доиграть сезон. Ранее сообщалось, что «Уфа» испытывает серьезные финансовые трудности.

«Покинул ли я свой пост в «Уфе»? Не верьте слухам, это фейк. Есть ли уверенность, что клуб доживет до конца сезона? Я оптимист», — цитирует слова Газизова «РБ Спорт».

«Уфа» занимает 13-е место в турнирной таблице Первой лиги, имея в своем активе 16 набранных очков за 14 матчей. В предстоящем туре башкирский клуб сыграет в гостях с «Енисеем», встреча состоится 24 октября, начало встречи запланировано на 15:00 по московскому времени.