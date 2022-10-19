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Первая лига

Крестинин — о работе в России: «У меня были достаточно странные переговоры с клубом Первой лиги»

19 Октября 2022 • 16:28 Комментировать
СКА-Хабаровск
...
Велес Москва
23.10 10:00

Главный тренер сборной Кыргызстана Александр Крестинин рассказал о том, была ли у него когда-нибудь возможность возглавить российский клуб.

«Переговоры у меня одни были с клубом Первой лиги, но достаточно странные. Ни к чему там не пришли», — приводит слова Кристинина Metaratings.

Также специалист отметил, что он планирует работать со сборной Кыргызстана на Кубке Азии, который пройдёт в Катаре в следующем году. Ранее 44-летний специалист также возглавлял команды «Нефтчи» и «Дордой».

Напомним, что 24 сентября состоялся товарищеский матч между сборными России и Кыргызстана, победу в котором одержала команда Валерия Карпина со счётом 2:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Крестинин Первая лига сборная Кыргызстана
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