Крестинин — о работе в России: «У меня были достаточно странные переговоры с клубом Первой лиги»

Главный тренер сборной Кыргызстана Александр Крестинин рассказал о том, была ли у него когда-нибудь возможность возглавить российский клуб.

«Переговоры у меня одни были с клубом Первой лиги, но достаточно странные. Ни к чему там не пришли», — приводит слова Кристинина Metaratings.

Также специалист отметил, что он планирует работать со сборной Кыргызстана на Кубке Азии, который пройдёт в Катаре в следующем году. Ранее 44-летний специалист также возглавлял команды «Нефтчи» и «Дордой».

Напомним, что 24 сентября состоялся товарищеский матч между сборными России и Кыргызстана, победу в котором одержала команда Валерия Карпина со счётом 2:1.