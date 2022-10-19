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Первая лига

​Хавбека «Рубина» Мусаева прооперировали в Германии

19 Октября 2022 • 15:47 Комментировать
Акрон
...
Рубин
23.10 15:00

В конце сентября хавбек «Рубина» Леон Мусаев получил серьёзную травму, повредив переднюю крестообразную связку правого колена. 23-летний футболист перенёс операцию, о чём рассказывает пресс-служба казанского клуба. Хирургическое вмешательство проводилось в Мюнхене и было успешным. В настоящий момент Мусаев уже находится в расположении «Рубина» и проходит реабилитацию. Сроки восстановления игрока клуб обещает назвать позднее.

В сезоне 2022/2023 Леон Мусаев провёл в Первой лиге восемь матчей. В них полузащитник записал на свой счёт два гола.

На текущий момент «Рубин» занимает четвёртое место в таблице Первой лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Леон Мусаев
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