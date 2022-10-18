Хавбек «Уфы» Голубев: Все в шоке, такой большой клуб на глазах сыплется

Полузащитник «Уфы» Артём Голубев отреагировал на новость о сокращении сотрудников в клубе. Ранее сообщалось, что башкирская команда испытывает большие финансовые трудности.

«Если честно, вся команда в шоке от этих новостей. Если бы мне сказали три года назад, когда я переходил в клуб, что все так получится, то я бы вообще в это не поверил», — приводит слова Голубева «Матч ТВ».

Футболист считает странным, что республика не может содержать клуб, который выступает в Первой лиге, ведь ранее глава республики говорил, что все будет хорошо.

В нынешнем сезоне 23-летний игрок принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом.