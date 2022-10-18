​Газизов ответил на вопрос о возможном закрытии «Уфы»

В прессе появилась информация о том, что «Уфа» может исчезнуть с футбольной кары России. Комментарий на этот счёт дал Шамиль Газизов, занимающий должность генерального директора уфимского клуба.

«Уведомления о сокращении выдали всем сотрудникам клуба. Пока больше ничего сказать не могу», - высказался Газизов, чьи слова на своих страницах приводит «РБ Спорт».

Информация о финансовых проблемах «Уфы» по ходу этого сезона просачивалась в СМИ неоднократно.

«Уфа» по итогам прошлого сезона вылетела из Премьер-лиги и сейчас выступает в Первой лиге. Там на текущий момент «горожане» располагаются на 13-й позиции в таблице.