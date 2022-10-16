«Велес» обыграл «Арсенал» и покинул зону вылета

Команды из зоны вылета продолжают успешно играть в 14-м туре Первой лиги. «Велес», предпоследний коллектив соревнований принимал «Арсенал» и отпраздновал победу со счётом 1:0. В середине первого тайма Владимир Кабахидзе вколотил мяч в сетку после передачи от лицевой. Кирилл Панченко быстро мог отыграть перевес противника, но от линии штрафной пробил в штангу. Он же сотряс каркас из пределов штрафной уже после перерыва. Москвичи также могли изменить счет, но дважды чудом на удары реагировал вратарь гостей Егор Шамов.

«Арсенал» остается у границ топ-четверки, его соперник покинул зону вылета.