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Первая лига

«Велес» обыграл «Арсенал» и покинул зону вылета

16 Октября 2022 • 15:57 Комментировать
Велес Москва
1:0
Арсенал Тула
окончен

Команды из зоны вылета продолжают успешно играть в 14-м туре Первой лиги. «Велес», предпоследний коллектив соревнований принимал «Арсенал» и отпраздновал победу со счётом 1:0. В середине первого тайма Владимир Кабахидзе вколотил мяч в сетку после передачи от лицевой. Кирилл Панченко быстро мог отыграть перевес противника, но от линии штрафной пробил в штангу. Он же сотряс каркас из пределов штрафной уже после перерыва. Москвичи также могли изменить счет, но дважды чудом на удары реагировал вратарь гостей Егор Шамов.

«Арсенал» остается у границ топ-четверки, его соперник покинул зону вылета.

Протокол игры  
Велес Москва1:0Арсенал Тула
(1:0) Кабахидзе Владимир28'  
Кузнецов АлексейМихайленко ДмитрийБокоев МаратКахидзе Александр 73' (Бацуев Аюб ( 73') Макеев ЕвгенийКабахидзе Владимир  11'Кертанов Константин 85' (Мотовичёв Дмитрий ( 85') Бадоев ХетагКиселёв Виктор 73' (Прищепа Дмитрий ( 73') Логуа Ираклий 78' (Баранов Павел ( 78') Саркисян Геворк 79' (Ежков Данила ( 79')
Запасные: Косаревский ПётрСтаменкович ФилипМуталиев АсланАденийи СамуэльМальцев РусланДенилханов Мурсалин
Шамов ЕгорСериков ИльяСуханов Артём Романович 58' (Насыров Исламжан ( 58'  83') Григалава ГиаШумских Алексей 76' (Ставпец Александр ( 76') Степанов Данил 58' (Сокол Артём ( 58') Кайнов Максим 46' (Григорян Арутюн ( 46') Померко АлексейПанченко КириллДеспотович Джордже 46' (Хабибов Ансор ( 46') Луценко Евгений  67'
Запасные: Яковлев МихаилБольшаков КириллАджоев ГурамЛевашов МихаилМануйлов РоманИзотов Роман
16 октября.

 

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