«Велес» обыграл «Арсенал» и покинул зону вылета

Команды из зоны вылета продолжают успешно играть в 14-м туре Первой лиги. «Велес», предпоследний коллектив соревнований принимал «Арсенал» и отпраздновал победу со счётом 1:0. В середине первого тайма Владимир Кабахидзе вколотил мяч в сетку после передачи от лицевой. Кирилл Панченко быстро мог отыграть перевес противника, но от линии штрафной пробил в штангу. Он же сотряс каркас из пределов штрафной уже после перерыва. Москвичи также могли изменить счет, но дважды чудом на удары реагировал вратарь гостей Егор Шамов.
«Арсенал» остается у границ топ-четверки, его соперник покинул зону вылета.
Протокол игры
|(1:0) Кабахидзе Владимир28'
Кузнецов Алексей•Михайленко Дмитрий•Бокоев Марат•Кахидзе Александр73' (Бацуев Аюб (73') •Макеев Евгений•Кабахидзе Владимир• 11'Кертанов Константин85' (Мотовичёв Дмитрий (85') •Бадоев Хетаг•Киселёв Виктор73' (Прищепа Дмитрий (73') •Логуа Ираклий78' (Баранов Павел (78') •Саркисян Геворк79' (Ежков Данила (79')
Шамов Егор•Сериков Илья•Суханов Артём Романович58' (Насыров Исламжан (58') • 83'Григалава Гиа•Шумских Алексей76' (Ставпец Александр (76') •Степанов Данил58' (Сокол Артём (58') •Кайнов Максим46' (Григорян Арутюн (46') •Померко Алексей•Панченко Кирилл•Деспотович Джордже46' (Хабибов Ансор (46') •Луценко Евгений 67'
16 октября.
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