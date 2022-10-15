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Первая лига

​Что говорит футболист во время тренировки – видео «Балтики» видео

15 Октября 2022 • 16:47 Комментировать
ФК Кубань
...
Балтика
16.10 18:00

«Балтика» опубликовала интересное видео на своём канале в YouTube. Футболист команды Александр Осипов провёл тренировочное занятие с микрофоном. Болельщики смогли узнать, что говорит игрок во время тренировки.

 

На текущий момент «Балтика» занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги, отставая от «Алании» на два зачётных балла. Ближайший матч калининградцы проведут 16 октября – против «Кубани» на поле соперника.

Напомним, что прямые путёвки из Первой лиги в Премьер-лигу получают команды, которые занимают первое и второе места.

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Евро-Футбол.Ру,
Балтика Александр Осипов
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ФК КУБАНЬ БАЛТИКА
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