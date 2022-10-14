Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Первая лига

​Новиков ответил на вопрос о повестке из военкомата

14 Октября 2022 • 18:49 Комментировать

Рулевого «Нефтехимика» Кирилла Новикова СМИ активно связывают с «Пари НН». Нижегородцы могут пригласить этого специалиста, если Михаил Галактионов действительно отправится в «Локомотив». Между тем, появилась информация о том, что Новикову по месту прописки в Москве пришла повестка из военкомата. Тренер «Нефтехимика» дал комментарий на этот счёт.

«Я сейчас живу и работаю в Нижнекамске, мне сюда ничего не приходило. По месту прописки? Я в Москве 100 лет не был. Если бы что-то было - уже прислали бы по месту работы», - сказал Новиков, чьи слова приводит телеграм-канал «Инсайды от Карпа».

Напомним, что несколько недель назад в России была объявлена частичная мобилизация.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Нефтехимик Кирилл Новиков Пари НН
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
КАМАЗ КАМАЗ
Енисей Енисей
1
0
3.00 3.05 2.50
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 14 Октября
18:49 · Россия. Первая лига
​Новиков ответил на вопрос о повестке из военкомата
16:21 · Россия. Первая лига
​Экс-игрок «Динамо» Рыков обратился в полицию из-за оторванного автомобильного зеркала
12:14 · Россия. Первая лига
Панюков покинул «Велес» 2 официально
09:45 · Россия. Первая лига
Билялетдинов: «Рубин» должен выйти в РПЛ, имея такой запас прочности и Алана Дзагоева»
13 Октября
20:25 · Россия. Первая лига
​Бывшая девушка форварда «Балтики» – о деле с избиением: «Гоча пытается всё решить в досудебном порядке»
18:29 · Россия. Первая лига
Гаджиев высказался о повестках в махачкалинском «Динамо»
14:44 · Россия. Первая лига
​Тренера «Уфа» дисквалифицировали на два матча
14:26 · Россия. Первая лига
Газизов рассказал, когда «Уфа» приступит к сборам после отпуска
14:26 · Россия. Первая лига
​В ФНЛ футболистам приходят повестки из военкомата
12 Октября
22:00 · Россия. Первая лига
Шарипов - о тренировочной базе «Томи»: «Там огромные комары»
10 Октября
21:29 · Россия. Первая лига
«Алания» обыграла конкурентов из «Арсенала» и снова лидирует в Первой лиге
15:59 · Россия. Первая лига
​Орлов не считает, что Слуцкий заслуживает увольнения
09 Октября
19:57 · Россия. Первая лига
«Енисей» уверенно обыграл «Родину»
19:55 · Россия. Первая лига
«Балтика» ушла от поражения в матче с «Нефтехимиком» и захватила лидерство
18:06 · Россия. Первая лига
Махачкалинское «Динамо» проиграло «Уфе»
Все новости
Рекомендуем