​Новиков ответил на вопрос о повестке из военкомата

Рулевого «Нефтехимика» Кирилла Новикова СМИ активно связывают с «Пари НН». Нижегородцы могут пригласить этого специалиста, если Михаил Галактионов действительно отправится в «Локомотив». Между тем, появилась информация о том, что Новикову по месту прописки в Москве пришла повестка из военкомата. Тренер «Нефтехимика» дал комментарий на этот счёт.

«Я сейчас живу и работаю в Нижнекамске, мне сюда ничего не приходило. По месту прописки? Я в Москве 100 лет не был. Если бы что-то было - уже прислали бы по месту работы», - сказал Новиков, чьи слова приводит телеграм-канал «Инсайды от Карпа».

Напомним, что несколько недель назад в России была объявлена частичная мобилизация.