​Экс-игрок «Динамо» Рыков обратился в полицию из-за оторванного автомобильного зеркала

Бывший футболист «Динамо» Владимир Рыков посетил отделение полиции и написал заявление. 34-летний защитник обнаружил, что кто-то оторвал зеркало на его «Мерседесе». Инцидент произошёл в четверг, когда Рыков запарковал автомобиль около метро «Бульвар Рокоссовского», сообщает телеграм-канал «Мутко против». Нанесённый ущерб Рыков оценивает в 70 тысяч рублей.

В настоящий момент Владимир Рыков выступает за московскую «Родину» в Первой лиге. Там после тринадцати туров команда располагается на 17-й позиции в турнирной таблице.

Ближайший матч «Родина» проведёт 16 октября – против «Уфы».