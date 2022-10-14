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Первая лига

Панюков покинул «Велес» официально

14 Октября 2022 • 12:14 Комментировать (2)

Московский «Велес» досрочно прекратил сотрудничество с 28-летним форвардом Андреем Панюковым. Как сообщает пресс-служба клуба, трудовое соглашение было расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

Панюков играл за столичный коллектив с августа 2022 года. Форвард принял участие в шести поединках Первой лиги, в которых не отметился забитыми мячами.

Нападающий известен по выступлениям за «Урал». В 78 поединках за екатеринбургский коллектив он отметился 17 забитыми мячами. Также Александр поиграл за «Динамо», «Спартак-Нальчик», «Балтику», «Аяччо», «Атлантас» и другие клубы.

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Панюков Велес
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Комментарии (2)
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unencewale
14 Октября 2022 в 12:19
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Валерий Валерий
14 Октября 2022 в 12:15
ещё один подающий надежды)
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