Московский «Велес» досрочно прекратил сотрудничество с 28-летним форвардом Андреем Панюковым. Как сообщает пресс-служба клуба, трудовое соглашение было расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

Панюков играл за столичный коллектив с августа 2022 года. Форвард принял участие в шести поединках Первой лиги, в которых не отметился забитыми мячами.

Нападающий известен по выступлениям за «Урал». В 78 поединках за екатеринбургский коллектив он отметился 17 забитыми мячами. Также Александр поиграл за «Динамо», «Спартак-Нальчик», «Балтику», «Аяччо», «Атлантас» и другие клубы.