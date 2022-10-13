​Бывшая девушка форварда «Балтики» – о деле с избиением: «Гоча пытается всё решить в досудебном порядке»

Бывшая девушка игрока «Балтики» Гочи Гогричиани обвиняет его в избиении – неделю назад форвард был отстранён от тренировок с командой на период разбирательства. Гогричиани просит Кристину Куддус забрать заявление из правоохранительных органов. По словам девушки, футболист переживает, что судебное дело может поломать ему футбольную карьеру.

«Гоча пытается всё решить в досудебном порядке, выйти на мировую, извиняется, просит прощения. Он говорит, что хочет возместить ущерб, но только чтобы это не шло всё дальше», - высказалась Кристина, чьи слова приводит на своих страницах «Спорт-Экспресс».

Ранее в прессу просочилась информация о том, что «Балтика» просила бывшую девушку Гочи Гогричиани не рассказывать об истории с избиением.