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​Бывшая девушка форварда «Балтики» – о деле с избиением: «Гоча пытается всё решить в досудебном порядке»

13 Октября 2022 • 20:25 Комментировать

Бывшая девушка игрока «Балтики» Гочи Гогричиани обвиняет его в избиении – неделю назад форвард был отстранён от тренировок с командой на период разбирательства. Гогричиани просит Кристину Куддус забрать заявление из правоохранительных органов. По словам девушки, футболист переживает, что судебное дело может поломать ему футбольную карьеру.

«Гоча пытается всё решить в досудебном порядке, выйти на мировую, извиняется, просит прощения. Он говорит, что хочет возместить ущерб, но только чтобы это не шло всё дальше», - высказалась Кристина, чьи слова приводит на своих страницах «Спорт-Экспресс».

Ранее в прессу просочилась информация о том, что «Балтика» просила бывшую девушку Гочи Гогричиани не рассказывать об истории с избиением.

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Евро-Футбол.Ру,
Балтика Гоча Гогричиани
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