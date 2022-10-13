Гаджиев высказался о повестках в махачкалинском «Динамо»

Президент «Динамо» Махачкала Гаджи Гаджиев ответил на вопрос о том, приходили ли повестки его игрокам.

«Не могу сказать, приходили ли нашим футболистам повестки. Сейчас я оперирую ногу и нахожусь в Москве с конца того месяца», — цитирует Гаджиева Legalbet.

Функционер заявил, что у него присутствует связь с командой, но она не такая оперативная, поэтому информации о повестках нет.

После 13-ти туров Первой лиги махачкалинское «Динамо» располагается на девятом месте в турнирной таблице, имея в своем активе 18 набранных очков. В предстоящем туре клуб Гаджиева сыграет с «Нефтехимиком».