​В ФНЛ футболистам приходят повестки из военкомата

Представителям клубов Футбольной национальной лиги (ФНЛ) тоже приходят повестки из военкомата. По данным телеграм-канала «Мутко против», около 15 игроков из ФНЛ получили повестки, несмотря на попадания в списки под бронь.

Источник также рассказывает о том, что повестку получил 55-летний Евгений Корнюхин, который является тренером вратарей в клубе «СКА-Хабаровск».

Напомним, что в России несколько недель назад была объявлена частичная мобилизация.

Ранее в прессе появилась информация о том, что повестки из военкомата получили два футболиста, выступающие в Премьер-лиге России.