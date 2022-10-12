Шарипов - о тренировочной базе «Томи»: «Там огромные комары»

Бывший полузащитник сибирской «Томи» Альберт Шарипов поделился воспоминаниями о выступлении за томский клуб.

По словам футболиста, у каждого, кто выступал за «зелёно-белых», только хорошие воспоминания о команде, там была семейная атмосфера.

«Приходишь каждый день тренироваться - там огромные комары. База у «Томи» за городом. К ней нужно спуститься по лестнице метров сто», - цитирует игрока «Матч ТВ».

Из-за этих насекомых было очень сложно принимать участие в тренировках, не помогал даже специальный спрей. Стоять на месте во время занятий также не было возможности, все бегали и двигались даже во время пауз.