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Первая лига

Шарипов - о тренировочной базе «Томи»: «Там огромные комары»

12 Октября 2022 • 22:00 Комментировать

Бывший полузащитник сибирской «Томи» Альберт Шарипов поделился воспоминаниями о выступлении за томский клуб.

По словам футболиста, у каждого, кто выступал за «зелёно-белых», только хорошие воспоминания о команде, там была семейная атмосфера. 

«Приходишь каждый день тренироваться - там огромные комары. База у «Томи» за городом. К ней нужно спуститься по лестнице метров сто», - цитирует игрока «Матч ТВ».

Из-за этих насекомых было очень сложно принимать участие в тренировках, не помогал даже специальный спрей. Стоять на месте во время занятий также не было возможности, все бегали и двигались даже во время пауз.

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Евро-Футбол.Ру,
Томь Альберт Шарипов
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