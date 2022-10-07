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Первая лига

​В Первой лиге извинились за фото обезьяны в шарфе «Уфы»

07 Октября 2022 • 16:45 Комментировать

Пресс-служба Первой лиги в пятницу опубликовала несколько красочных фотографий в честь Всемирного дня защиты животных. Активные обсуждения вызвала фотография обезьяны в шарфе «Уфы». Фото было достаточно оперативно заменено, но в Первой лиге всё же извинились перед теми фанатами уфимского клуба, которых снимок обидел.

«Лига приносит свои извинения уфимским болельщикам, которых данная фотография оскорбила. Мы заменили фотографии в наших соцсетях. Мы не ассоциируем ни одно из представленных животных с людьми», - говорится в сообщении пресс-службы Первой лиги, которое приводит телеграм-канал «Первый спорт».

В Первой лиге отметили, что этой фотосессией они хотели обратить внимание на проблемы животных.

Отметим, что «Уфа» на текущий момент занимает 13-е место в турнирной таблице Первой лиги. Клуб испытывает серьёзные финансовые трудности.

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Евро-Футбол.Ру,
Уфа
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