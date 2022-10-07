​Экс-арбитр РПЛ Вилков подписал петицию за увольнение Слуцкого

Фанаты «Рубина» недовольны главным тренером команды Леонидом Слуцким. Они уже не раз скандировали кричалки с призывом отправить Слуцкого в отставку. Дальше в сети появилась петиция, в которой поклонники «рубиновых» требуют увольнения тренера.

Одним из тех, кто подписал эту петицию, стал бывший арбитр Российской премьер-лиги Михаил Вилков.

«Я эту петицию подписал и переслал своим друзьям. Думаю, настала пора что-то менять. «Рубин» вылетел в Кубке России, и в Первой лиге они не в топе», - высказался Вилков, чьи слова приводит на своих страницах sport24.

Ранее Леонид Слуцкий говорил о том, что он спокойно относится к давлению болельщиков.