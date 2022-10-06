Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Первая лига

Губерниев: «Рубин» нужно переименовать в ФК «Мазохизм»

06 Октября 2022 • 10:06 Комментировать

Известный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о работе главного тренера казанского «Рубина» Леонида Слуцкого.

«Рубин» не увольняет Слуцкого, потому что они мазохисты. Люди получают удовольствие от боли, от таких результатов. Нужно переименовать ФК «Рубин» в ФК «Мазохизм», - передает слова Губерниева «Матч ТВ».

Напомним, что в последнем матче казанский коллектив уступил «Волге» (1:2) в 1/32 финала Фонбет Кубка России. «Рубин» идет на серии из трех поражений подряд.

После 12 туров Первой лиги подопечные Слуцкого занимают шестое место в турнирной таблице.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рубин Леонид Слуцкий Дмитрий Губерниев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 06 Октября
10:06 · Россия. Первая лига
Губерниев: «Рубин» нужно переименовать в ФК «Мазохизм»
05 Октября
21:20 · Россия. Первая лига
Юран: У Слуцкого что-то надломилось внутри
17:59 · Россия. Первая лига
​Слуцкий отреагировал на призывы его уволить
17:56 · Россия. Первая лига
Белоус не видит, за счёт чего Слуцкий может исправить ситуацию в «Рубине»
04 Октября
20:24 · Россия. Первая лига
Газизов рассказал, получал ли кто-то повестку в «Уфе»
18:14 · Россия. Первая лига
​Агент Ломовицкого: «Рубин» решил спрятаться от меня»
14:52 · Россия. Первая лига
Измайлов ответил на вопрос о возможном переходе на систему «весна-осень»
14:26 · Россия. Первая лига
Лахиялов — о выборе главы ФНЛ: «Не считаю себя проигравшим»
14:04 · Россия. Премьер-лига
Владелец «Велеса» Шиленков – о переходе Майга в «Спартак»: «Думаю, это скорее его желание, чем реальность» эксклюзив
13:54 · Россия. Первая лига
​Наиля Измайлова избрали главой ФНЛ официально
12:14 · Россия. Премьер-лига
Маурисио: «Для российского футбола плохо, что у «Зенита» нет конкурентов»
11:57 · Россия. Первая лига
Маурисио рассказал о сорвавшемся переходе в «Шальке»
10:20 · Россия. Премьер-лига
Маурисио рассказал о сорвавшемся переходе в «Химки»
10:03 · Россия. Премьер-лига
Маурисио: «Грозный — одно из лучших мест, где я только бывал»
03 Октября
18:09 · Россия. Первая лига
ФНЛ запустила для футболистов проект «Вторая карьера»
Все новости
Рекомендуем