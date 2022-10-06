Губерниев: «Рубин» нужно переименовать в ФК «Мазохизм»

Известный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о работе главного тренера казанского «Рубина» Леонида Слуцкого.

«Рубин» не увольняет Слуцкого, потому что они мазохисты. Люди получают удовольствие от боли, от таких результатов. Нужно переименовать ФК «Рубин» в ФК «Мазохизм», - передает слова Губерниева «Матч ТВ».

Напомним, что в последнем матче казанский коллектив уступил «Волге» (1:2) в 1/32 финала Фонбет Кубка России. «Рубин» идет на серии из трех поражений подряд.

После 12 туров Первой лиги подопечные Слуцкого занимают шестое место в турнирной таблице.