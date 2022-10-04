​Агент Ломовицкого: «Рубин» решил спрятаться от меня»

Почти месяц назад «Рубин» получил запрет на регистрацию новых футболистов из-за задолженности перед агентом полузащитника Александра Ломовицкого. С тех пор казанский клуб никак не решил вопрос с Дмитрием Агеевым, о чём рассказал последний.

«Рубин» так ничего мне и не выплатил. Они решили спрятаться от меня», - рассказал Агеев, слова которого приводит sport24.

Представитель Ломовицкого отметил, что собирается подавать новое заявление, после которого на «Рубин» наложат штраф. Если же клуб и дальше будет игнорировать эту историю, то дело может дойти до снятия очков в турнирной таблице.