Измайлов ответил на вопрос о возможном переходе на систему «весна-осень»

Глава ФНЛ Наиль Измайлов поделился информацией о возможных изменениях в лигах.

Измайлов заявил, что одно изменение уже произошло, был осуществлен переход на недельный микроцикл, а во Второй лиге планируется изменение формата соревнований, сейчас имеется несколько вариантов, которые обсуждаются с командами.

«Насколько реален переход на формат «весна-осень»? Мы планируем перейти. Не хотелось бы раньше времени озвучивать варианты, но как придет время, все объявим», — добавил функционер «Спорт-Экспрессу».

Напомним, ранее Наиль Измайлов был выбран новым президентом Футбольной национальной лиги.