Лахиялов — о выборе главы ФНЛ: «Не считаю себя проигравшим»

Президент «Легион-Динамо» Шамиль Лахиялов высказался о результатах выборов президента ФНЛ. Главой лиги стал Наиль Измайлов, который собрал 53 голоса, сам Лахиялов набрал 11 голосов.

«Не считаю себя проигравшим. 11 голосов — достаточно много. Первая задача для меня была — донести те проблемы, которые существуют в первом и втором дивизионах. Со своей задачей я справился», — цитирует слова Лахиялова «Спорт-Экспресс».

Функционер заявил, что до оглашения результатов поговорил с Наилем Измайловым, отдал свои наработки ему в руки, руководители команд тоже были согласны с высказываниями.