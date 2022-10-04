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Первая лига

Лахиялов — о выборе главы ФНЛ: «Не считаю себя проигравшим»

04 Октября 2022 • 14:26 Комментировать

Президент «Легион-Динамо» Шамиль Лахиялов высказался о результатах выборов президента ФНЛ. Главой лиги стал Наиль Измайлов, который собрал 53 голоса, сам Лахиялов набрал 11 голосов.

«Не считаю себя проигравшим. 11 голосов — достаточно много. Первая задача для меня была — донести те проблемы, которые существуют в первом и втором дивизионах. Со своей задачей я справился», — цитирует слова Лахиялова «Спорт-Экспресс».

Функционер заявил, что до оглашения результатов поговорил с Наилем Измайловым, отдал свои наработки ему в руки, руководители команд тоже были согласны с высказываниями.

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Евро-Футбол.Ру,
Шамиль Лахиялов Наиль Измайлов
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