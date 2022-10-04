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Первая лига

​Наиля Измайлова избрали главой ФНЛ официально

04 Октября 2022 • 13:54 Комментировать

Наиль Измайлов избавился от приставки «исполняющий обязанности» и стал президентом Футбольной национальной лиги (ФНЛ). В процессе выборов Измайлов получил 53 голоса клубов, в то время как 11 клубов поддержали за кандидатуру Шамиля Лахиялова. 

Измайлов будет руководить ФНЛ на протяжении ближайших четырёх лет. 

Напомним, что ранее пост президента ФНЛ занимал Александр Алаев. Несколько месяцев назад он пошёл на повышение и возглавил Российскую премьер-лигу (РПЛ).

Стоит отметить, что ФНЛ проводит соревнования в Первой лиге и во Второй лиге, то есть во втором и в третьем по рангу футбольных дивизионах России.

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Евро-Футбол.Ру,
Фнл Наиль Измайлов
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