Очередной взлёт «Алании», или Когда построят стадион во Владикавказе

Нахождение владикавказской «Алании» в роли лидера Первой лиги сейчас вряд ли может удивлять. Коллектив ещё в прошлом сезоне добрался до полуфинала национального кубка, по пути преодолев барьер в виде самого «Зенита». После постоянных мытарств по всем лигам, включая и любительские, что преследуют главную команду Северной Осетии в последние два десятилетия, хочется надеяться, что чемпион страны 1995 года окончательно готов к восхождению на олимп.

В 2006 и 2014 годах клуб лишался профессионального статуса, кавказские традиции и любовь к игре №1 заставляли всякий раз находить тех, кто поднимет «Аланию». С сезона-2019/20 владельцем 100% акций клуба стал Данил Гуриев. Хотя ещё за три года до этого – 18 июня 2016 года – правительство республики приняло решение о расформировании футбольного клуба «Алания» и создании на его базе новой команды под названием «Спартак» с бюджетным финансированием. На протяжении трёх сезонов «Спартак» был единственной командой, представляющей республику в чемпионате России, играя в ПФЛ.

На презентации новой «Алании» в 2019 году руководством клуба было объявлено о цели – вернуть «Аланию» в элиту российского футбола в ближайшем будущем. Вот только стадион «Спартак», где до 2020 года проводились домашние матчи, был построен 60 лет назад, в 1962 году. Его текущая вместимость составляла 32,4 тысячи зрителей. На этом стадионе было завоевано чемпионство 1995 года и серебряные медали 1992 и 1996 годов. Здесь принимали «Боруссию» из Дортмунда, «Ливерпуль», «Глазго Рейнджерс», «Андерлехт» в еврокубках. Здесь стали обладателями Кубка президента Республики Северная Осетия-Алания в 1993-м итальянская «Дженоа», испанский «Овьедо» и португальская «Боавишта», но в последний раз капитальный ремонт проводился в далёком уже 2004 году. Первоначально на проведение реконструкции планировалось направить 1,59 млрд рублей. В конце декабря 2021 года глава республики Сергей Меняйло говорил о том, что реконструкцию стадиона «Спартак» в Северной Осетии планируют завершить осенью 2022 года.

По ходу реконструкции выяснилось, что по требованию Российского футбольного союза для этой лиги необходимо наличие стадиона первой категории, а «Спартак» был спроектирован как арена второй категории. С этим, собственно говоря, и связано затягивание сроков. В рамках пересмотренной проектно-сметной документации будут расширены подтрибунные помещения, появятся новые комментаторские позиции, а в северной и южной частях установят современные табло. Увеличится и количество VIP-лож. На объекте постоянно трудятся около 100 строителей. Сдача объекта перенесена на 1 июля 2023 года. Обновленный стадион будет вмещать 15 тысяч человек.

Всего на строительство стадиона будет израсходовано 2,875 млрд рублей. Работы на стадионе «Спартак» ведутся в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Северной Осетии». Председателю правительства республики Борису Джанаеву, вице-премьеру Русланбеку Икаеву, руководству Министерства строительства и архитектуры поручено взять на особый контроль реконструкцию «Спартака», а также следить за своевременным и полным авансированием подрядных организаций, работники которых не должны простаивать из-за отсутствия финансирования. Тем более что, как подчеркнул глава республики Сергей Меняйло, средства на эти цели выделены и поступают бесперебойно.

Константин Лицин