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Первая лига

ФНЛ запустила для футболистов проект «Вторая карьера»

03 Октября 2022 • 18:09 Комментировать

Футбольная национальная лига запустила проект для футболистов «Вторая карьера». Программа предназначена для игроков Первой лиги, чтобы помочь им адаптироваться к жизни после завершения карьеры.

Задача проекта заключается в том, чтобы подготовить футболистов к тому, с чем им предстоит столкнуться, а также помочь им определиться с родом деятельности, которым бы они хотели заниматься в дальнейшем.

Проект «Вторая карьера» в пробном режиме стартовал в сентябре. Первая группа состоит из четырех футболистов. Первый модуль предполагает собой лекционные занятие и практически часть, чтобы участники могли в полной мере опробовать себя в других сферах.

Куратор проекта «Вторая карьера» Дмитрий Кортава заявил, что задача лиги заключается в том, чтобы замотивировать футболистов думать о своем будущем уже сейчас, чтобы они примерно представляли, чем будут заниматься после завершения профессиональной карьеры, отмечает официальный сайт Первой лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Фнл Первая лига профессиональная карьера
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